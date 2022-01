The Batman: il nuovo poster potrebbe nascondere molte metafore

L'uscita in sala dell'ultimo film di Matt Reeves si avvicina sempre più, e dopo l'arrivo della prima clip di The Batman, viene pubblicato anche un poster ufficiale, che troverete in fondo all'articolo.

Come potete vedere, il nuovo poster è sicuramente molto artistico, in quanto quella che si vede è come un'ombra del Cavaliere Oscuro che si staglia su uno sfondo rosso. Dunque la svolta noir presa dal regista in questo film sembra essere confermata ancora una volta da questa opera che lascia spazio a molte interpretazioni. Infatti il poster sembra essere pieno di metafore, e molti fan sul web hanno iniziato a porre delle domande al riguardo.

In particolare ciò che attrae l'attenzione è la mancanza della zona occhi, dove intravediamo una forma che sembra riportare all'ala di un pipistrello. Molti si sono chiesti se questo possa indicare che il Bruce Wayne di Pattinson pensa solo al suo compito come Batman in questo momento, o se magari proprio questa attività sta lentamente consumando la sua persona. Come sappiamo, infatti, il film è ambientato due anni dopo gli esordi di Wayne come Batman, e pur essendo relativamente all'inizio del suo percorso, il vigilante ne ha già passate tante: è tempo di crisi?

Chissà, lo scopriremo solo il 3 Marzo 2022, quando il film arriverà in sala. Intanto potete dare un'occhiata al poster e al trailer di The Batman.