The Batman: il nuovo poster nasconde un messaggio visibile solo con gli ultravioletti!

A quanto pare l'Enigmista ha colpito ancora: come scoperto da alcuni fan del prossimo cinecomic DC Films, infatti, il nuovo poster di The Batman nasconde un messaggio visibile solo se illuminato con gli ultravioletti.

Il segreto è stato rivelato dall'utente di Twitter Nervatel, che ha notato i segni su una versione fisica del poster cinematografico del film con di Robert Pattinson e di Zoë Kravitz: prendendo in prestito una luce speciale da un collega, Nervatel ha pubblicato le foto dei messaggi nascosti resi visibili dagli ultravioletti.

Oltre a vari punti interrogativi che graffiano la scritta 'The Batman', nei due angoli superiori del poster, come potete vedere in calce all'articolo, è apparso un messaggio criptico: "Anche tu ne fai parte" e "Scopri perché". La luce ha anche rivelato una serie di geroglifici, gli stessi apparsi nel recente trailer intitolato The Bat and the Cat: il codice è stato decifrato rivelando la frase "Sei el rata alada", che si traduce in "Sei il topo alato".

Prosegue dunque la campagna promozionale 'enigmatica' della Warner Bros., che a dicembre sono stati anche invitati a seguire gli indizi su rataalada.com, un sito web promozionale per The Batman che consente ai fan-detective di rispondere ad alcuni indovinelli lasciati dall'Enigmista per sbloccare una serie di immagini bonus esclusive del film.

The Batman uscirà il 3 marzo prossimo in Italia: quali sono le vostre aspettative?