The Batman, il nuovo poster fa il verso alla celebre serie animata

Per The Batman Matt Reeves ha potuto attingere a una letteratura sconfinata: dai fumetti ai film passando per serie animate e tanto altro, le versioni dell'eroe di Gotham a cui ispirarsi non sono certo mancate al regista, che con il nuovo poster ha infatti deciso di omaggiare uno dei Bruce Wayne più amati di sempre.

No, non parliamo di Christian Bale o Michael Keaton, né tantomeno di quello a suo modo indimenticabile di Adam West: il poster che segue la pubblicazione della sinossi di The Batman non si rifà, in effetti, ad una delle versioni in carne ed ossa del giustiziere di Gotham, bensì a quella che è probabilmente la più amata delle sue versioni animate.

La posa dell'eroe interpretato da Robert Pattinson e il rosso come tinta protagonista del nuovo poster lasciano infatti ben pochi dubbio al riguardo: la fonte d'ispirazione, stavolta, è stata Batman: The Animated Series, la celebre serie animata sul Cavaliere Oscuro con Kevin Conroy e Mark Hamill a prestare la voce, rispettivamente, a Bruce Wayne e Joker.

Che Reeves si sia ispirato all'amatissimo show anche per la storia del suo film? Lo scopriremo solo tra qualche mese! Vediamo, intanto, cos'ha detto Zack Snyder sul trailer di The Batman.