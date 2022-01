The Batman, ci sono possibilità che il film sia rimandato ancora? Risponde la Warner

Con il diffondersi della Variante Omicron e dopo il più recente rinvio di Morbius, i fan sono preoccupati per il destino di un altro cinecomic, The Batman, che temono possa essere nuovamente rimandato.

Il 2020 e il COVID ci hanno insegnato a dubitare di ogni data d'uscita fino a che le pellicole non siano effettivamente sullo schermo, ma sembra che in casa Warner non ci sia pessimismo nei confronti del suo prossimo pezzo da 90, The Batman.

"Stiamo certamente monitorando la situazione e facendo molta attenzione a tutto ciò che sta succedendo con la Variante Omicron" ha risposto Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, quando gli è stato chiesto se The Batman potrebbe subire un nuovo rinvio a causa dell'attuale situazione sanitaria "Ma siamo positivi sulla data che abbiamo scelto in questo momento. Controlleremo comunque la situazione giorno per giorno".

Pare dunque che per ora non siano in programma spostamenti di calendario per l'Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson, per la gioia dei fan che attendono con trepidazione di vedere come sarà questa nuova versione dell'eroe DC.

Intanto però ci giungono nuove foto dal set di The Batman che anticipano un film assai cupo, proprio come decantavano le prime reazioni dopo le anteprime della pellicola.