The Batman è un plagio? Finalmente risolta la causa legale sul film di Matt Reeves

Proprio mentre Warner e DC si preparano a festeggiare gli 85 anni di Batman, in queste ore è stata ufficialmente risolta la causa legale che aveva accusato di plagio The Batman, il recente film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Un giudice di New York ha stabilito ufficialmente che la sceneggiatura di The Batman non ha commesso alcun plagio, respingendo in via definitiva l'accusa sollevata dallo scrittore Christopher Wozniak, artista freelance in voga negli anni '90 e autore di diversi fumetti DC: la decisione, arrivata con un documento di 45 pagine pubblicato dal giudice distrettuale americano Paul Engelmayer, ha decretato che la Warner Bros e lo scrittore/regista di Batman Matt Reeves non hanno copiato la storia di Wozniak "The Ultimate Riddle" (ora intitolata "The Blind Man's Hat"), che il fumettista aveva presentato alla DC numerose volte dopo averla scritta nel 1990.

In precedenza, Wozniak aveva affermato anche di aver inviato la storia ad un produttore cinematografico, Michael Uslan, nel 2008 come base per la sceneggiatura di The Batman. L'avvocato di Wozniak, R. Terry Parker, aveva dichiarato all'inizio della causa: "Ci sono così tante idee originali della storia del mio cliente trovate nel film dell'imputato che crediamo che questo sia un chiaro caso di violazione del copyright. Le somiglianze sono semplicemente troppo evidenti per essere accidentali." Tuttavia, in una sorta di colpo di scena, il giudice Engelmayer non solo ha respinto l'accusa, ma ha anche sottolineato che, al contrario, è la storia di Wozniak ad essere una violazione delle leggi sul copyright della DC: "L'uso del personaggio di Batman e degli elementi protetti da copyright in questa storia è un atto di chiara e palese violazione del copyright".

Per altre notizie, ecco quando dovrebbero iniziare le riprese di The Batman 2.

Wish - Bd è uno dei più venduti oggi su