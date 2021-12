The Batman: il Pipistrello e la Gatta nel nuovo trailer ufficiale con Robert Pattinson

Warner Bros. Pictures, come promesso, ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di The Batman, attesissima iterazione cinematografica dell'Uomo-Pipistrello che stavolta avrà il volto di Robert Pattinson, nei panni di un Bruce Wayne dopo il suo primo anno di attività come Cavaliere Oscuro. Nel filmato anche la Catwoman di Zoe Kravitz.

Tantissime sequenze inedite si svelano nel nuovo trailer di The Batman che è approdato oggi in streaming; tra queste possiamo notare con piacere la furia del Cavaliere Oscuro interpretato da Pattinson a bordo della nuovissima e ruggente Batmobile, che il regista ha paragonato a Christine di Stephen King. Vediamo Batman nella sua crociata contro il crimine di Gotham mentre dà la caccia sia al misterioso Enigmista che al boss malavitoso Pinguino, rispettivamente interpretati da Paul Dano e Colin Farrell. Ultima ma non meno importante, la presenza massiccia insieme al Cavaliere Oscuro della Catwoman di Zoe Kravitz che dimostra di avere una dinamica inedita e invidiabile in questa nuova versione di Matt Reeves.

Secondo la sinossi ufficiale fornita da Warner Bros, in The Batman Bruce Wayne pattuglia le strade di Gotham da soli due anni ma la sua attività come detective vigilante lo sta trascinando nelle profondità del cuore di tenebra di Gotham City. Con solo pochi alleati di cui fidarsi, tra cui Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il sergente James Gordon (Jeffrey Wright), Batman si muove attraverso le maglie della rete corrotta dei funzionari e dei personaggi di alto profilo della città: ma quando un misterioso e pericoloso serial killer inizia a prendere di mira l'élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo ad indagare negli inferi di una metropoli oscura, popolata da personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ alias il Pinguino (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro).

Recentemente, una lista aggiornata del cast del film pubblicata da Warner UK ha confermato anche la presenza di Barry Keoghan in The Batman: sarà davvero Joker?