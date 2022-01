The Batman, il Pinguino e l'Enigmista nelle nuove immagini del film

Uno degli aspetti maggiormente attesi di The Batman è la nuova versione del duo di villain che parteciperà al film diretto da Matt Reeves: il Pinguino, interpretato da Colin Farrell, e l'Enigmista, a cui presterà il volto Paul Dano. Ora sul web sono circolate un paio di foto che mostrano il look di entrambi i personaggi.

The Batman cercherà di esplorare maggiormente un Batman più giovane rispetto a quello a cui avevano abituato i film precedenti, interpretato da Robert Pattinson. Bruce Wayne è impegnato a districarsi nel mondo criminale di Gotham City, nel tentativo di smascherare i corrotti meccanismi interni della città. Scoprite la nostra analisi del trailer di The Batman.



La personalissima visione di Matt Reeves nei confronti dei due storici cattivi di Batman mostra l'irriconoscibile trasformazione di Colin Farrell nei panni del Pinguino/Oswald Cobblepot e al sorprendente look di Paul Dano nei panni di Edward Nashton/Enigmista.

Il costume dell'Enigmista è a dir poco inquietante e preannuncia davvero grandi cose per quello che sarà uno dei film più attesi del 2022.



Al momento della scelta di Pattinson per Batman sono state sollevate diverse critiche, perché dai più ritenuto non adatto ma contemporaneamente diversi pareri favorevoli hanno accolto con entusiasmo questa decisione.

Sarà un connubio perfetto il mix tra The Batman e il fisico di Pattinson? Non resta che attendere la distribuzione nelle sale del film, prevista in Italia il 3 marzo.