The Batman, il Pinguino di Colin Farrell fugge in moto nelle nuove foto dal set

Sono giorni frenetici per la troupe di The Batman: con l'uscita del film slittata al 2022 il tempo per portare a termine i lavori non manca di certo, ma Matt Reeves e soci hanno evidentemente voglia di pigiare il piede sull'acceleratore dopo lo stop imposto dalla positività di Robert Pattinson al coronavirus.

Di acceleratore, in questo caso, si può in effetti parlare con una certa cognizione di causa: le ultime foto trapelate dal set di The Batman ci portano infatti nel pieno di una sequenza ad alto tasso di adrenalina che vede coinvolti tre dei personaggi più attesi del film.

Le foto ci mostrano infatti il Pinguino in fuga in sella ad una moto, in una scena probabilmente condivisa con lo stesso Batman e con la Catwoman di Zoe Kravitz: la produzione ha però già precisato che non sarà Farrell a compiere i pericolosi stunt in moto previsti dallo script, per cui è facile immaginare che durante le sequenze più rischiose saranno le controfigure dei tre attori quelle che vedremo sullo schermo.

Quella di Farrell è l'ultima di una lunga serie di foto e video rubati dal set: di recente, ad esempio, abbiamo visto Batman ergersi in cima ad una cattedrale; altre foto, invece, hanno confermato l'esistenza degli altri eroi DC nell'universo di The Batman.