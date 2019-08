The Batman, Pierce Brosnan in trattative per il ruolo di Alfred?

Stando a nuovi rumor da prendere per il momento assolutamente con le pinze, l'attore britannico Pierce Brosnan sarebbe in trattative per la parte di Alfred in The Batman, nuovo film DC scritto e diretto da Matt Reeves.

Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare su internet delle voci che hanno indicato verso questa direzione: l'informazione sarebbe partita da tale Ryan Unicomb, un regista amatoriale.

Tuttavia, alcune voci partite dal web relative a The Batman si sono poi rivelate vere, come ad esempio il casting di Robert Pattinson, preso in esame addirittura dall'artista BossLogic mesi prima dell'annuncio ufficiale: ricordiamo che, escludendo i membri della troupe tecnica, ad oggi Pattinson è l'unico elemento del cast reso noto ufficialmente.

Ricordiamo che il personaggio è stato interpretato da Michael Caine nella trilogia di The Dark Knight per Christopher Nolan, da Jeremy Irons in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, ed ha attualmente il volto di Jack Bannon nella serie tv Pennyworth. Brosnan ha recitato in quattro film della saga di James Bond (Goldeneye, Il Domani Non Muore mai, Il Mondo Non Basta, La Morte Può Attendere), ed è stato visto l'ultima volta sul grande schermo in Mamma Mia! Ci Risiamo.

