The Batman, Peter Sarsgaard svela alcuni indizi sul suo misterioso ruolo

Nel corso di una recente intervista promozionale Peter Sarsgaard, entrato nel cast di The Batman qualche mese fa, ha fornito alcuni indizio sul misterioso ruolo che sta interpretando nel film scritto e diretto da Matt Reeves.

Come forse alcuni di voi sapranno, nel film l'attore è accreditato sotto il nome di Gil Colson, che secondo quanto riferito all'inizio della trama rappresenta il procuratore distrettuale di Gotham in carica. Il nome potrebbe non significare nulla per molti, eppure un Gil Colson è apparso in un episodio di Batman: The Animated Series, nel quale era un pedone di Due Facce.

Proprio Sarsgaard è al centro diverse teorie che lo vogliono come futuro Due Facce, ma in attesa di avere conferme o smentite concrete, sentiamo cosa ha rivelato l'attore in una recente intervista con Observer: “La mia parte è molto, molto intensa. In un grande blockbuster come questo, la cosa che più mi preoccupava era dover rifare la stessa scena tipo 150 volte. Fare la prima scena 150, e poi la seconda 150 volte e così via, tutte scene molto intense. Il mio personaggio è carico nove volte su dieci, quindi mi chiedevo: 'Come faccio a mantenere questo ritmo per così tanto tempo?'".

Cosa ne pensate delle parole di Peter Sarsgaard? Quale parte pensi che l'attore reciterà in The Batman? Gil Colson avrà un ruolo secondario, oppure diventerà centrale nel corso della narrazione? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto!

