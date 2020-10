The Batman, Peter Sarsgaard spiega perché ha scelto un film di supereroi

Quasi dieci anni dopo aver preso parte al flop di Lanterna Verde, Peter Saarsgard ha deciso di tornare nel mondo DC abbracciando il progetto messo in piedi da Matt Reeves per The Batman, attesa pellicola che firmerà il debutto di Robert Pattinson nei panni del nuovo Cavaliere Oscuro.

"Ci sono attori a cui piace un particolare genere di film. Ogni volta che partecipano ad un progetto, vogliono che sia come il loro film preferito di quando erano ragazzi" ha spiegato l'attore a Digital Spy parlando della sua scelta. "Io mi sento un vero viaggiatore. Un intrepido. Voglio fare solo esperienze diverse, e sono sempre alla ricerca di qualcosa che si distingua davvero."

Tra un film diretto dalla moglie Maggie Gyllenhaal e una serie drammatica targata Hulu, Saarsgard ha dunque scelto di variare un po' con un nuovo film di supereroi. Questa volta, l'attore vestirà i panni del procuratore distrettuale Gil Colson. "In questo momento sto girando in Grecia, per un film di mia moglie, e poi finirò The Batman - ha aggiunto - Dopodiché andrò in Virginia per girare una cosa per Hulu insieme a Michael Keaton, con Barry Levinson alla regia. Questa cosa, Dopesick, tratta la crisi degli oppioidi. Cerco semplicemente di mantenere una certa varietà."

Dopo una breve pausa di due settimane dovuta al contagio di Pattinson, lo ricordiamo, le riprese di The Batman sono ripartite regolarmente a metà settembre in vista dell'uscita ad ottobre 2021.