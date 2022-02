The Batman, Peter Sarsgaard:'Siamo saturi di supereroi? Probabilmente sì'

Peter Sarsgaard è stato scelto per interpretare Gil Coulson in The Batman, il nuovo film sull'Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson. Intervistato dal The Guardian, Sarsgaard ha parlato del suo rapporto con i cinecomic e della sua preferenza per un altro tipo di cinema o l'amore per il teatro.

E mentre Robert Pattinson sarà a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin su Mediaset, Peter Sarsgaard parla con il tabloid britannico. Negli anni scorsi Sarsgaard aveva già espresso il proprio scetticismo per i film sui supereroi:"Mi sono sempre chiesto se gli attori sarebbero ancora attratti da questi film se non ci fossero abbastanza soldi".

Una dichiarazione del lontano 2009, che però Sarsgaard conferma anche oggi, che comunque di film sui supereroi ne ha fatti due.



"Mi sento allo stesso modo. Ma c'è anche l'idea che si potrebbe fare la cosa più oscura e interessante anche in un seminterrato da qualche parte. Scherzo sempre con mia moglie [l'attrice e regista Maggie Gyllenhaal] sul fatto che un giorno faremo solo teatro sperimentale in un Paese socialista. Eppure vuoi condividere quello che fai con il maggior numero di persone".



Peter Sarsgaard sul suo personaggio ha dichiarato:"Conduce una doppia vita, è protettivo nei confronti della sua famiglia ma è coinvolto in alcune cose non proprio legali".



Nel cast del film ci sarà anche Colin Farrel come Pinguino e Paul Dano nei panni di Edward Nashton/l'Enigmista.