The Batman, Peter Sarsgaard parla del ruolo di Harvey Dent

Com'è stato recentemente annunciato dopo settimane di speculazioni, in The Batman di Matt Reeves l'attore Peter Sarsgaard non interpreterà Harvey Dent, ma un procuratore distrettuale di nome Gil Coulson, come rivelato da un comunicato ufficiale della Warner Bros. stessa.

La cosa, però, non ha impedito ai fan di continuare a teorizzare, e secondo alcuni è possibile che la major abbia volutamente nascosto l'informazione saliente utilizzando un nome fittizio al fine di non svelare il vero ruolo dell'attore (per alcuni Due Facce, per altri addirittura Mr. Freeze): proprio Sarsgaard è stato interpellato sulla faccenda nel corso di una recente intervista con EW Live, andata in onda sulla stazione radiofonica SiriusXM.

Quando gli è stato chiesto se avesse letto una delle numerose teorie relative al suo personaggio, Sarsgaard ha risposto: "No. Non ne conosco nessuna, ma sono curioso." Al che se le è lasciate illustrare dal conduttore, che gli ha spiegato che alcuni pensano che in realtà il nome di Gil Coulson serva a nascondere il suo vero ruolo. "Wow, ma è fantastico! Molto, molto interessante", ha replicato l'attore, senza cedere di un centimetro né in un senso né in un altro.

I più scettici si potrebbero domandare come mai tanta segretezza nel caso di Due Facce, visto che per Paul Dano e Colin Farrell, rispettivamente Enigmista e Pinguino, l'annuncio è arrivato in pompa magna, ma l'attore ha proseguito limitandosi ad elogiare il regista Matt Reeves, discutendo di come abbia gestito le pressioni di lavorare su un film tanto atteso: "Ho lavorato in qualche blockbuster e so benissimo come film del genere possano andare molto bene ma anche molto molto male [Sarsgaard era in Green Lantern, ndr] È così bello avere qualcuno al timone che abbia il totale controllo. Perché è come essere un amministratore delegato/artista, devi avere entrambe le qualità. È stato un vero piacere, sono il tipo di persona che non può essere limitata dalla prima cosa che ti viene a dire. Lui è molto bravo a dimenticare quella prima cosa, o tenerla in considerazione per aggiungerla in seguito, o non preoccuparsi e lasciarmi parlare senza sosta, e Matt è stato molto bravo in questo senso."

The Batman arriverà nelle sale di tutto il mondo a giugno 2021.

