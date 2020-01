The Batman, Peter Sarsgaard parla del film: 'Sarà potente ed emotivo'

Nel corso di un'intervista con Collider, Peter Sarsgaard ha parlato per la prima volta di The Batman, atteso nuovo lungometraggio DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

Il ruolo di Sarsgaard non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma ciò non gli ha impedito di condividere le sue esperienze durante le riprese: curiosamente, l'attore ha paragonato il lavoro svolto finora ad un concerto dei Pixies.

"Il cast è fantastico. A me sembra diverso dagli altri film di Batman, già solo attraverso con il cast" ha detto Sarsgaard. "C'è qualcosa che dalla sua, il fatto di essere un cast molto giovane. Mi ricorda quando ero al college, e sono andato a vedere i Pixies suonare, il guardarmi intorno e sentire l'atmosfera di un concerto dei Pixies. È quello che mi ha fatto pensare il set di questo film, ad una canzone come 'I Bleed'. Ha quell'energia e quel genere di cose, e non è specificamente indirizzato ad un pubblico molto giovane o ad un pubblico molto vecchio, ha il potere del caos dentro di se. I Pixies sono il mio gruppo preferito di tutti i tempi. Sono andato a tipo 20 concerti, e ho ritrovato quelle sensazioni lavorando a questo film. E' stato molto emozionante per me. Sapete, i Pixies erano una band incredibilmente emotiva, e penso che questo Batman sia molto emotivo. Penso che sarà molto potente."

Ricordiamo che il cast del film include Robert Pattinson, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis e John Turturro. L'uscita è fissata per il 25 giugno 2021.

