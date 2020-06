The Batman, Peter Sarsgaard deve ancora finire di girare le sue scene

Mentre Robert Pattinson si allena in vista del ritorno sul set di The Batman, anche Peter Sarsgaard rivela di dover far ritorno a Gotham City, dato che diverse delle sue scene nel film di Matt Reeves non sono ancora state girate.

Lo scorso marzo si sono dovute interrompere le riprese di The Batman, il film sull'Uomo Pipistrello con protagonista Robert Pattison.

Il set londinese era stato in realtà poco utilizzato, avendo cominciato a girare da quelle parti solo qualche settimana prima, e come rivela anche Saarsgaard in un'intervista, c'è ancora parecchio da fare.

"Torneremo sul set e finiremo di girare. Ci vorrà tempo. Film di questa portata poi richiedono ancora più tempo e sforzi. Ci sono così tante persone sul set, tante location, ci si muove di continuo, e tutti quei problemi logistici..." spiega l'attore, anche lui già pronto a rasarsi barba e capelli per tornare nei panni di Coulson, per quanto complicato sarà il rientro a livello pratico "Per Batman ci saranno sicuramente delle regole che, boh, non lo so, non capisco nemmeno. Su un tipico set di Batman ci sono centinaia di persone e lavori differenti. Chi lo sa".

Sarsgaard sarà infatti il procuratore distrettuale Gil Coulson, quello che lui stesso ha definito "un politico che ha qualche difficoltà nel dire la verità" e "una persona davvero spiacevole".

The Batman uscirà nelle sale americane il 1 ottobre 2021.