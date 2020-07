The Batman, Peter Sarsgaard sul film di Matt Reeves: 'Una sceneggiatura muscolare'

In una recente intervista con Collider, Peter Sarsgaard ha avuto modo di parlare in modo conciso e non rivelatorio dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, reboot cinematografico dell'eroe DC interpretato per l'occasione da Robert Pattinson dove l'interprete vestirà i panni del Procuratore Distrettuale Gil Colson.

Quando Collider gli ha chiesto quale fosse stata la sua reazione alla prima lettura della sceneggiatura di The Batman, l'attore ha risposto:



"Trovo quel tipo di script davvero moto difficili da leggere perché estremamente visivi dal punto di vista concettuale. Quando descrivono cosa succederà mi ritrovo a domandarmi 'cosa?!". È in realtà una lettura più densa e difficile di una sceneggiatura di Alexander Pyne, per dire, che è più piacevole sfogliare perché quasi totalmente dialogata, con linee precise. Questa di The Batman è piena di descrizioni di scene d'azione. Ed quando mi è stata data ero molto consapevole dello stile di Matt Reeves, un regista che trovo incredibile in film di questo genere. E personalmente amo molto guardare titoli con lunghe scene d'azione. È molto divertente, e da attore raramente ho modo di interpretarne alcune, ma sono un loro convinto consumatore e sostenitore. Quindi, ho solo provato entusiasmo".



E sull'accordo di non divulgazione per un film importante come The Batman aggiunge:



"Mi è capitato diverse volte di firmare un NDA. Con i film di Woody Allen, ad esempio, lo leggi, i produttori ti guardano, lo firmi e poi lo riprendono indietro, anche il copione. Con The Batman non ricordo. Ricordo però che quando mia moglie [Maggie Gyllenhaal n.d.r] fece Il Cavaliere Oscuro, qualcuno la controllò mentre leggeva il copione. Questo di The Batman mi arrivò via Embershot o un'applicazione del genere, con un tempo stimato di lettura prima dell'auto-distruzione".



Vi lasciamo all'annuncio della serie Gotham PD di HBO Max legata a The Batman e ai segreti del costume di Robert Pattinson. Il film è atteso nelle sale cinematografiche americane il 1° ottobre 2021.