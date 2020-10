The Batman, Peter Sarsgaard elogia Matt Reeves: 'È incredibile'

The Batman è purtroppo rimandato al 2022, ma forse questo sarà un bene per la mente precisa e attenta ai dettagli di Matt Reeves, che avrà tutto il tempo di perfezionare al meglio il suo film. e a parlare proprio di questo aspetto del regista è stata una star del cinecomic DC, Peter Sarsgaard.

"Reeves è il regista più attento ai dettagli che abbia mai incontrato" ha affermato ai microfoni di Collider Peter Sarsgaard, interprete del procuratore distrettuale Gil Colson in The Batman "Voglio dire, lui è tipo... Ha un livello di concentrazione tale... Dovreste aver diretto i film che ha diretto, ma è davvero incredibile. È un tipo di mentalità molto specifica il suo, ed è davvero divertente lavorare con lui".

L'attore, che deve ancora terminare la sua parte di riprese, sembra infatti avere solo ricordi positivi finora della sua esperienza sul set con Matt Reeves, per il quale nutre grandissima stima: "È molto collaborativo, ma sa anche perfettamente ciò che vuole. È capitato che gli chiedessi 'Che ne dici se facessimo così?' per una scena, e che lui, dopo averci pensato, mi rispondesse 'Mmh no, perché altrimenti quest'altra cosa...'. E sapete, lui ha in mente una visione così dettagliata che è come se anticipasse ogni possibile risultato per quella situazione".

Il primo trailer di The Batman mostrato in occasione del DC FanDome, ha entusiasmato gli spettatori, che non vedevano l'ora di poter vedere la pellicola con protagonista Robert Pattinson. Purtroppo, a causa dell'attuale situazione sanitaria, dovremo aspettare ancora un po', ma a giudicare da quanto letto, visto e sentito finora, sembra proprio che l'attesa sarà ben ripagata.