The Batman: il personaggio di Robert Pattinson fa uso di Venom?

Mentre Matt Reeves ci racconta tutte le ispirazioni dietro The Batman, un nuovo libro intitolato The Art of The Batman ha ufficialmente sfatato le teorie dei fan secondo cui il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson avrebbe fatto uso di Venom, una droga che è la fonte dei poteri di Bane nei fumetti DC.

L'idea era nata tra gli spettatori a partire da una scena del film. Se ricordate, verso la fine della pellicola il personaggio interpretato da Pattinson affronta i seguaci dell'Enigmista e, sbattuto a terra violentemente, sembra che sia stato messo ko. Tuttavia per recuperare il suo vantaggio, prende una fiala di liquido verde dalla sua cintura e se la inietta. I suoi effetti lo fanno saltare in piedi, e recupera subito terreno. Molti fan avevano creduto che la sostanza che si inietta fosse il composto Venom di Bane, ma ora è stato confermato che il liquido è semplicemente adrenalina.

The Art of The Batman parla in generale del concept dietro questa rivisitazione di Batman, curata da Matt Reeves. Nel libro si approfondisce proprio a scena in questione, e nella didascalia legata all'immagine di lui che prende la fiala c'è scritto "lui stesso o qualcuno potrebbe aver bisogno di una scarica di adrenalina". Il concept art presenta anche la parola "Epinephrine" (un termine alternativo per adrenalina) stampata sul lato della capsula, rendendo chiaro che questo non è il veleno di Bane.

E voi, avete visto il film? Intanto ve lo raccontiamo nella nostra recensione di The Batman.