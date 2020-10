The Batman, i personaggi di Robert Pattinson e Zoe Kravitz in moto: nuovo video dal set!

Dopo le nuove immagini arrivate dal set di Liverpool, l'attesissimo The Batman continua a mostrarsi con un video che rivela un altro giro in moto per Batman e Catwoman, i personaggi interpretati da Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Svestiti i panni eleganti messi in mostra nelle foto dei giorni scorsi, Selina Kyle e Bruce Wayne hanno indossato i loro costumi da supereroi per una nuova scena in sella alle stesse motociclette viste mesi fa nei primi leak della produzione: difficile dire se si tratti della stessa scena immortalata a marzo scorso, ma a quanto pare i due personaggi avranno parecchie cose da fare insieme.

Il video arriva solo un giorno dopo che le foto dal set di quella che sembrerebbe essere la sequenza di un funerale sono trapelate online. Quelle foto hanno dato ai fan la possibilità di vedere all'opera il Pinguino di Colin Farrell e includevano anche diversi scatti nitidi di Pattinson, Kravitz e del Carmine Falcone di John Turturro.

Le foto e i video arrivano a poche settimane dalla ripresa della produzione di The Batman, interrotto per una seconda volta dopo il lockdown generale a causa della positività di Robert Pattinson al COVID-19. Questi ritardi hanno fatto scivolare l'uscita del film prima dal 25 giugno 2021 all'1 ottobre 2021, e poi al 4 marzo 2022.

The Batman non è l'unico film della DC ad essere ritardato al coronavirus: The Flash con Ezra Miller è passato dal 3 giugno 2022 al 4 novembre 2022, che in precedenza era la data pensata per Shazam !: Fury of the Gods. Il sequel di Zachary Levi arriverà ora il 2 giugno 2023, infine Black Adam di Dwayne Johnson è passato da un debutto al 22 dicembre 2021 al non avere affatto una data di uscita.