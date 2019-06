The Batman: molti altri personaggi di Gotham nel film, la Warner svelerà presto i casting

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, la Warner Bros. ha approvato Robert Pattinson come nuovo Batman per il film di Matt Reeves, che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro.

Subito dopo la notizia, l'illustre magazine Forbes ha pubblicato un articolo nel quale ha svelato alcune delle personalità dell'universo di Batman che compariranno nel film, tra villain e alleati del Cavaliere Oscuro.

Nel film di Reeves dovrebbero infatti avere un ruolo molteplici avversari di Batman - tra i quali sicuramente il Pinguino e l'Enigmista - ma anche alcuni dei suoi storici alleati - come Alfred, il commissario Gordon e Robin - con Catwoman che, come sempre, starà nel mezzo. Secondo Forbes annunci ufficiali da parte della Warner riguardante il cast completo del film - e i corrispettivi ruoli di ogni attore - arriveranno molto presto.

L'inizio delle riprese, sempre secondo Forbes, è stato posticipato a marzo/aprile 2020. L'uscita del film, vi ricordiamo, è fissata per il 25 giugno 2021: la storia ruoterà intorno ad un Batman nei primi anni della sua carriera da vigilante, e la narrazione, che per differenziarsi dai precedenti film rimarcherà le abilità da detective del Cavaliere Oscuro, è ispirata al noir Chinatown di Roman Polanski e alle atmosfere dei film di Alfred Hitchcock.

