The Batman, perché nel trailer non vediamo il volto dell'Enigmista?

Il nuovo trailer di The Batman ci ha finalmente permesso di dare uno sguardo più approfondito all'attesissimo film di Matt Reeves, lasciandoci però comunque con in testa alcuni interrogativi ancora irrisolti relativi alla trama e soprattutto ad alcuni personaggi: è il caso, ad esempio, dell'Enigmista.

Il villain che darà man forte al Pinguino di Colin Farrell e alla Catwoman di Zoe Kravitz sarà interpretato da Paul Dano, e questo non è un mistero: nel trailer rilasciato durante il DC FanDome, però, l'attore di Little Miss Sunshine e Swiss Army Man non viene mai ripreso in volto, apparendo sempre coperto da altri personaggi (la scena dell'arresto) o di spalle (l'interrogatorio).

Qual è il motivo di tale scelta? Il web ha già partorito le prime teorie al riguardo: The Riddler potrebbe, ad esempio, nascondersi per parte del film sotto mentite spoglie e, in tal caso, quello arrestato nel trailer potrebbe rivelarsi nient'altro che un fantoccio gettato in pasto alla polizia; allo stesso modo, il personaggio di Paul Dano potrebbe rivelarsi una sorta di specchietto per le allodole, un'esca messa lì per deviare l'attenzione da un secondo, misterioso killer.

Certo, tutto potrebbe ridursi alla semplice voglia della produzione di aumentare l'hype intorno a uno dei personaggi più attesi del film: ma perché tarpare le ali alla fantasia? Le risposte, comunque, le avremo solo il prossimo marzo: nell'attesa, ecco l'Enigmista nei nuovi poster di The Batman.