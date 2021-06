The Batman: perché Robert Pattinson è un perfetto Bruce Wayne nella vita reale?

The Batman è forse il film del 2022 più atteso in assoluto, e i fan non vedono l'ora di scoprire come si comporterà Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro. Ma se il buongiorno si vede dal mattino c'è un altro aspetto da tenere in conto: la somiglianza dell'attore con Bruce Wayne.

Non tanto una somiglianza fisica quanto una comportamentale: eternamente schivo e costantemente lontano dai riflettori, perfino dai profili social della sua compagna Suki Waterhouse, Pattinson fugge dall'occhio dei media come farebbe il misterioso Bruce Wayne, famoso per la sua vita solitaria e le apparenze pubbliche centellinate. Non solo: proprio come il magnate di Gotham City infatti Robert Pattinson è noto per le numerose bugie raccontate durante le proprie, rare interviste.

Come ha confermato lui stesso, l'attore ha la notevole abitudine di raccontare sfacciatamente parecchie bugie nelle sue interviste. Uno dei casi più notevoli di questo suo modus operandi è un'intervista del 2011 rilasciata a Matt Lauer, nella quale Robert Pattinson rivelò di punto in bianco che, la prima volta che andò al circo da bambino, un'auto esplose uccidendo tutti quelli all'interno. Una settimana dopo, però, confessò in un'altra intervista di essersi inventato la storia dell'auto esplosa: il motivo? L'attore temeva di non essere abbastanza interessante per un'intervista sul suo passato.

Famosissimo anche un aneddoto raccontato a Jimmy Kimmel durante un'intervista per Good Time, una delle migliori performance di Robert Pattinson: l'attore 'svelò' che i registi Josh e Benny Safdie per una scena lo avevano incoraggiato a toccare i testicoli di un cane, solo per scusarsi il giorno dopo e ammettere che la storia del cane era tutta uno scherzo. Insomma, proprio come Bruce Wayne, Robert Pattinson appare in pubblico e inventa sfacciatamente le sue verità dandola a bere a tutti.

Quali sono le vostre aspettative per la sua performance? Ditecelo nei commenti!