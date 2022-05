The Batman, perché Robert Pattinson non nasconde la sua voce? Parla Matt Reeves!

Dopo aver parlato del Joker di Barry Keoghan, Matt Reeves è tornato a discutere di The Batman, fornendoci qualche retroscena interessante sul suo ultimo film. In particolare, il regista si è concentrato sull'interpretazione di Robert Pattinson e sulla nuova caratterizzazione che hanno dato al Cavaliere Oscuro.

Ad esempio, tra i caratteri distintivi del Batman di Robert Pattinson, i fan più attenti avranno sicuramente notato il fatto che in questa versione Bruce Wayne non nasconde la sua voce quando indossa il proprio travestimento. Al contrario, nei film precedenti la voce di Bruce Wayne diveniva irriconoscibile, una volta calatosi nei panni di Batman. In tal senso, è sicuramente lodevole l'interpretazione di Christian Bale, capace di modificare totalmente il proprio tono di voce nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Così, Matt Reeves ha recentemente tenuto a svelare la ragione dietro questa precisa scelta. Ebbene, il regista ha spiegato che ha deciso di eliminare il classico "ringhio" in favore di una voce normale per via della mole di dialoghi che Batman ha nel film, dovuta al genere noir della pellicola. Effettivamente, rispetto alle versioni passate, Pattinson deve recitare molte più battute nei panni di Batman e sarebbe risultato bizzarro, se non straniante, ascoltare a lungo un personaggio parlare in modo artificioso, specialmente in un film investigativo.

Qui di seguito potete poi leggere la dichiarazione del regista nel dettaglio: "Non volevo fare un Batman simile ai precedenti, con un "ringhio" che avevamo già sentito. Sapevo che in questa versione, se vuoi fare un poliziesco, Batman avrebbe avuto un sacco di dialoghi. Alcuni di questi dialoghi sono anche molto emozionali. Se avesse ringhiato, non saremmo stati capaci di connetterci con lui sul piano emotivo".

Infine, in attesa di The Batman 2, recentemente ufficializzato da Warner Bros., vi invitiamo a recuperare la nostra raccolta delle migliori scene di The Batman.