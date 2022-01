The Batman, perché non ci sarà la Justice League? Arriva la risposta ufficiale

Matt Reeves ha già chiarito che The Batman sarà slegato dal DCEU, ma alcuni fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi se nell'universo narrativo in cui Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne esistano anche altri supereroi, più nello specifico quelli della Justice League.

I lettori dalla memoria più lunga ricorderanno che in passato alcune foto dal set di The Batman avevano mostrato la presenza di alcuni individui mascherati da Superman e Wonder Woman: non è chiaro dunque se la Gotham City di Matt Reeves sia a conoscenza di altri supereroi all'infuori di Batman o se in questo universo narrativo il cavaliere oscuro sia l'unico vigilante mascherato esistente. A tal proposito il regista, in una nuova intervista con Esquire UK, ha dichiarato:

"Ben [Affleck, ndr] stava lavorando a questo film prima che iniziassi a scrivere la mia sceneggiatura, e quando il progetto è stato riavviato e sono stato scelto per dirigerlo ho detto: 'Ecco il punto: rispetto il fatto che l'universo DC sia diventato esteso e che tutti i film siano in qualche modo collegati, ma non credo che un nuovo film di Batman debba sostenere il peso di questi collegamenti.' Insomma, detta in parole povere, non volevo nessun altro supereroe nel mio film!"

Nella stessa intervista, Matt Reeves ha spiegato perché il Batman di Robert Pattinson usa eyeliner. The Batman uscirà il 3 marzo prossimo in tutte le sale cinematografiche italiane.