The Batman, ecco perché dovrebbe comparire anche Joker

Dopo aver scoperto dell'inserimento ufficiale di Barry Keoghan nel cast di The Batman, i fan hanno iniziato a fare supposizioni sul ruolo da lui interpretato. L'attore dovrebbe infatti essere Joker, e a questo punto molti si chiedono: Joker avrà un ruolo del film? Secondo noi sì.

Come sappiamo Batman è automaticamente legato all'iconico personaggio. Tanti gli attori che negli anni hanno offerto grandi interpretazioni nel ruolo di Joker, andando spesso a impreziosire i film in cui apparivano. Keoghan potrebbe essere l'ennesimo, e offrirebbe sicuramente un'interpretazione convincente: i numeri li ha tutti, e lo ha dimostrato più volte negli anni, sin da The Killing of a Sacred Dear.

Le notizie sulla trama non sono abbastanza per comprendere come il personaggio si inserirà. Soprattutto considerando il panorama di villain già farcito, che conta l'Enigmista di Paul Dano come cattivo principale. Tuttavia non si può prescindere dal Joker, proprio per il legame che ha con Batman, e non inserirlo nel film sarebbe una delusione per tutti: ecco perché il personaggio dovrebbe esserci. E non necessariamente per un gran ruolo. Infatti a nostro parere apparirà soltanto nelle scene dei titoli di coda. O, al massimo, nel corso del film, ma per una parte molto piccola: il meglio per lui verrà in futuro. E voi, vorreste vedere il Joker di Keoghan in The Batman?