The Batman, perché Bruce Wayne compare in così poche scene?

The Batman fa flop in Cina, ma il film è comunque primo al box office nel paese e in tutto il mondo. La pellicola ci fa esplorare il secondo anno del giustiziere Batman, e presenta un Bruce Wayne assente e dark. Il personaggio, infatti, appare soltanto in quattro scene: ma per quale motivo?

Come vediamo nella pellicola, Wayne, il ragazzo miliardario che tutti in città conoscono, non è interessato alla filantropia, e si fa vedere molto raramente. Infatti Bruce è ormai disilluso e convinto di non poter creare un vero cambiamento né con il suo status né con i soldi, ma soltanto come Batman. Ed è esattamente per questo che lo vediamo pochissimo nei suoi panni "normali" e più spesso come supereroe.

Batman è vendetta, Batman è l'unico che può fare giustizia, ed è per questo che Wayne, ossessionato dallo scovare chi si cela dietro ai delitti che colpiscono molti personaggi famosi di Gotham, pensa di poter creare un vero cambiamento solo quando indossa il suo costume. Ma alla fine Batman si rende conto di essere anche speranza, ed è lì che anche Bruce Wayne trova una crescita, perché è impossibile guardare al futuro senza speranza.

