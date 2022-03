The Batman, perché Bruce Wayne appare così poco? Risponde Matt Reeves

Rispetto agli altri film della saga Bruce Wayne in The Batman appare pochissimo: come mai? A questa curiosità ha risposto il regista e sceneggiatore Matt Reeves nel corso di una recente intervista promozionale.

Parlando con Total Film, l'autore ha spiegato che il motivo per cui Bruce Wayne appare poco rispetto al suo alter ego Batman è legato al fatto che il film non è una storia di origine, ma una storia di evoluzione:

"Sapevo che non volevo fare un film sulle origini di Batman, perché non volevo passare del tempo a raccontare la storia di Bruce che affronta il suo trauma per poi diventare il Cavaliere Oscuro: era già stato fatto tante volte in passato, ed era già stato fatto brillantemente. Io volevo fare un film con Batman al centro, un film che seguisse il suo arco narrativo e che raccontasse la sua evoluzione. Volevo che il film lo mostrasse mentre affinava le sue abilità, mentre imparava ad essere all'altezza della sfida che doveva affrontare. Ciò significava mettere Batman al centro e lasciare Bruce Wayne defilato: ma è comunque la sua storia, il mistero da risolvere è il suo".

In un'altra intervista, Matt Reeves ha parlato del sequel di The Batman eleggendo Hush come suo villain preferito:

