The Batman: perché Bruce Wayne accusa Alfred di avergli mentito per anni? Parliamone

Il nuovo trailer ufficiale di The Batman avverte i fan del cavaliere oscuro di un possibile grosso segreto nascosto nel passato della famiglia Wayne, e mostra in una sequenza quella che sembrerebbe essere una furiosa lite tra Bruce Wayne e il fedele maggiordomo Alfred.

Nel filmato si può udire chiaramente la voce di Robert Pattinson mentre si rivolge al personaggio interpretato da Andy Serkis: "Mi hai mentito per tutti questi anni, Alfred ...". Sebbene la vera reazione di Serkis possa essere stata oscurata dal montaggio, il trailer mostra comunque un Alfred imbarazzato con gli occhi a terra e una maschera di rimpianto sul volto. In passato nei film di Batman i fan hanno assistito a diverse discussioni tra Bruce e Alfred, ma questa volta sembrerebbe una questione molto più seria. Quale potrebbe essere però il motivo del contendere?

Secondo quanto lasciato intendere finora da tutto il materiale promozionale pubblicato dalla Warner, l'Enigmista conosce l'identità segreta di Batman - motivo per cui molti indizi e indovinelli sembrerebbero essere indirizzati direttamente a Bruce Wayne - e secondo Catwoman il villain è collegato alla famiglia Wayne. Ora, secondo una teoria, è possibile che l'Enigmista abbia scoperto un segreto relativo ai genitori di Bruce, un segreto che Alfred ha custodito per tutto questo tempo.

Ma qual è questo segreto? Che i Wayne fossero collegati alla corruzione di Gotham? Che si siano arricchiti grazie alla criminalità? Un indizio importante rivelato finora dai trailer è la scritta "Sins Of My Father", che implica un legame diretto con Thomas Wayne, e la passione febbrile che sembra muovere l'Enigmista farebbe pensare ad una questione personale: che Thomas Wayne sia stato implicato in qualche oscura faccenda che ha danneggiato i genitori dell'Enigmista in passato e spinto il figlio verso la strada del crimine? O sotto c'è dell'altro, qualcosa di ancora più intimo e personale?

Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti. Nel frattempo, ecco nuovi indizi virali di The Batman pubblicati sul 'sito internet' dell'Enigmista.