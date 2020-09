The Batman, Penn Badgley si trasforma nel Joker in una splendida fan art

Nei prossimi mesi scopriremo Gotham vista da Matt Reeves in The Batman, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, eredità lasciata da Ben Affleck, che tornerà nel ruolo in The Flash. Fra i vari personaggi di The Batman dovrebbe mancare il Joker, il villain più iconico dell'universo DC. Ma nulla vieta di creare una fan art per l'occasione.

Ecco allora su Instagram comparire la star di You, Penn Badgley, letteralmente trasformato nel folle criminale Joker.

Tra i villain che invece vedremo certamente nel film di Reeves troviamo Catwoman (Zoë Kravitz), l'Enigmista (Paul Dano) e Pinguino (Colin Farrell).

Ma il Joker farà parte della combriccola? Al momento non ci sono certezze, dopo la performance di Jared Leto in Suicide Squad e quella di Joaquin Phoenix in Joker di Todd Phillips.



L'artista britedit ha pubblicato un'immagine di Badgley nei panni del Joker, in un primo piano che mostra tutto il repertorio estetico del personaggio, dai capelli verdi al viso bianco e al folle ghigno rosso con il caratteristico colore viola dell'abbigliamento che non può di certo mancare.

Penn Badgley non è certo estraneo a personaggi folli, visto che interpreta il serial killer Joe Goldberg nella serie tv Netflix, You.

Un curriculum niente male per candidarsi al ruolo. Basterà per vedere Penn Badgley nei panni del clown criminale di Gotham?

Nel frattempo Robert Pattinson ha dichiarato perché The Batman è così importante per lui. Lo stesso Pattinson è stato protagonista di una fan art con il costume di Adam West nella serie anni '60.