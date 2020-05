The Batman, Paul Dano sull'Enigmista: 'L'attesa varrà la pena'

L'attesa per il The Batman di Matt Reeves cresce giorno dopo giorno, così come quella di vedere in che modo saranno resi personaggi che, sul grande schermo, hanno già goduto di interpretazioni diventate ormai iconiche.

Non parliamo solo del protagonista, ovviamente, ma anche di personaggi secondari e villain: l'Enigmista, ad esempio, è legato in maniera piuttosto stretta all'interpretazione di Jim Carrey nel pur tutt'altro che perfetto Batman Forever.

Paul Dano, che sarà chiamato a dare nuovo volto al personaggio in The Batman, sembra però piuttosto fiducioso: "Legalmente non posso dire niente al riguardo. C'è qualcosa di davvero divertente nel mio personaggio e in tutti i personaggi. È il tipo di film che siamo ansiosi di poter portare sul grande schermo in grande stile. Quindi spero che saremo in grado di risolvere tutta questa situazione e di entusiasmarci per un nuovo film di Batman. Ne varrà la pena. Sarà davvero bello" ha spiegato l'attore.

Non possiamo che sperare che la fiducia di Dano sia ben riposta, che si parli del suo Enigmista o del film in generale! Una fan art di The Batman, intanto, ci ha presentato nuovamente Johnny Depp nei panni di Joker; Timothée Chalamet è diventato il Robin di The Batman, invece, in un'altra fan art.