The Batman, Paul Dano racconta il suo Enigmista e mostra un'inedita clip dal film

Manca davvero pochissimo all'arrivo di The Batman nelle sale, e uno dei punti d'interesse del film di Matt Reeves non può che essere lui, l'Enigmista di Paul Dano. Ma vediamo insieme un'inedita clip, e scopriamo qualcosa in più sul personaggio.

Fin dai primi materiali promozionali diffusi per il film, è stato chiaro che uno dei villain principali di The Batman sarebbe stato l'Enigmista interpretato da Paul Dano.

E nonostante le numerose teorie sulla possibilità che non sia davvero lui dietro la maschera dell'Enigmista, l'attore ospite di Good Morning America ha parlato in maniera più approfondita dell'aspetto del suo personaggio e le scelte creative che vi hanno condotto.

"Il personaggio non ha esattamente le risorse forse per essere un vigilante con uno di quei costumi [tutti complicati e all'ultimo grido]" ha spiegato Dano "E poi lui è così meticoloso riguardo ai dettagli, e piuttosto brillante, come vedrete è decisamente in controllo della situazione. E non potevo rasarmi del tutto perché parte del lavoro di questa persona dev'essere probabilmente quello di essere in grado di girare tranquillamente per il mondo, proprio come Batman ha Bruce Wayne infatti l'Enigmista ha Edward Nashton... Così ho pensato 'Beh, mi avvolgerò nella pellicola per coprire ogni possibile traccia di DNA".

"Ho imparato fin dal primo giorno che quella non fu la migliore delle idee: la testa mi stava scoppiando, e il sudore non riusciva a lasciare il mio corpo. Ma poi abbiamo capito come lavorare in quelle condizioni e far funzionare la cosa, e credo che avrà un effetto piuttosto interessante" ha concluso, mostrando poi una clip inedita in cui lo vediamo con abiti normali, senza alcun costume addosso.

The Batman arriverà il 3 marzo nelle sale italiane.