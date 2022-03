The Batman: Paul Dano parla del rapporto tra L'Enigmista e Batman

The Batman è finalmente arrivato in sala, e sui social si è già scatenato un dibattito: il film di Reeves è meglio de Il Cavaliere Oscuro? A voi la risposta. Sicuramente l'aspetto più affascinante di questo ultimo film è il rapporto tra L'Enigmista e Batman, di cui ha parlato Paul Dano sul red carpet della premiere di NY. Ecco cosa ha detto.

Come abbiamo visto nella pellicola, Paul Dano assume una versione misteriosa e metodica del personaggio, che ha una profonda relazione con Batman. "Rob [Pattinson] e il vestito e l'immagine di Batman hanno avuto un posto speciale sulla mia parete per la maggior delle riprese", ha rivelato Dano. "Bruce Wayne ha una sensibilità molto diversa. Quindi, dal mio punto di vista, c'è una bella, bella differenza". E non solo dal suo punto di vista (ovvero quello dell'Enigmista), perché anche Pattinson ha fatto un gran lavoro, che ha separato Batman e Bruce Wayne. Infatti, seguendo l'idea di Reeves, Bruce Wayne è stato cancellato dall'esistenza dal personaggio come un modo per affrontare il trauma del passato.

L'Enigmista di Dano, in ogni caso, è stato una parte importante del film, ed è stato lodato da tutti. L'attore, nel corso dell'intervista, ha raccontato come è entrato nel personaggio e come ha affrontato il rapporto con Batman. "Matt Reeves e io inizialmente abbiamo parlato di eroe e cattivo e delle due facce del trauma. Perché Batman è nato dal trauma della morte dei suoi genitori e sta ancora lottando con quell'evento, specialmente in questa pellicola, credo. E quindi forse è la stessa cosa per L'Enigmista in questo film, dunque questo è tipo il seme emotivo centrale da cui il resto cresce e credo che sia così che si possa trovare la strada. Poi, sfortunatamente, succede quel che succede".

