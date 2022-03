The Batman, Paul Dano non è mai stato un fan del fumetto: "Ero più preso dagli X-Men"

Nel corso della sua ospitata al Late Night con Seth Meyers, Paul Dano ha potuto parlare ampiamente del suo coinvolgimento in The Batman, ora che la pellicola è finalmente disponibile nelle sale di tutto il mondo. L'attore ha anche ammesso di non essere mai stato da ragazzino un fervente lettore del Cavaliere Oscuro ma di un'altra serie a fumetti.

Dano, infatti, ha raccontato di essersi specializzato nei fumetti di Batman solo in occasione delle sue ricerche sul personaggio dell'Enigmista che avrebbe dovuto interpretare nel film di Matt Reeves. Prima di allora non si considerava come ora "un super-fan dell'eroe DC" e che da ragazzo preferiva leggere i fumetti sugli X-Men:

"È la parte migliore dei compiti per casa. E il mio personaggio è particolarmente affascinato da Batman nel film, quindi ho divorato i fumetti di Batman per tutto il tempo delle riprese. Era solo un modo per tenerli nella mia testa. Ma sì, tornando all'infanzia, collezionavo alcuni fumetti. Ero - ero più un bambino da X-Men, ma ora sono un super-fan di Batman. Davvero, lo sono. Lo adoro".

Dano ha anche aggiunto di adorare di far parte di questo mondo adesso e del mondo dei fan di Batman: "Adoro i fan di Batman e adoro il fatto di poter condividere con loro questo film, di essere incluso nel mondo dei fumetti. E' stato davvero divertente".

Nella nostra intervista a Paul Dano, l'attore ci ha raccontato del lavoro svolto insieme al regista Matt Reeves: "La prima cosa di cui io e Matt abbiamo parlato è dell'eroe e dell'antagonista e dei due lati di un trauma, visto che Batman nasce proprio da un trauma. C'è sempre questa riflessione: che sia visiva, musicale o altro, il regista si sofferma su un'interessante moralità, che poi è quello che ci troviamo ad affrontare nelle nostre vite" ha proseguito Dano, aggiungendo che secondo lui "Gotham è molto potente in questo film".

Su queste pagine non perdete la nostra recensione di The Batman.