The Batman, Paul Dano: 'Matt Reeves mi ha aiutato con il mio fumetto sull'Enigmista'

In questi giorni tutti si chiedono se Paul Dano tornerà in The Batman 2 come Enigmista, e mentre attendiamo una risposta ufficiale alla domanda, l'attore rivela che Matt Reeves lo ha aiutato a realizzare un suo fumetto nato durante il lavoro sul personaggio, L'Enigmista: Anno Uno.

Come molti sapranno, The Batman è stato un successo per la DC, e questo ha portato non solo alla nascita di un sequel, ma anche all'arrivo di ben due serie spin-off: una sul Pinguino e un'altra basata su Arkham Asylum. A questi si è poi unito anche un altro prodotto che ci ha portati fuori dalla TV: il già citato fumetto prequel L'Enigmista: Anno Uno, scritto proprio da Paul Dano.

L'attore ha rivelato a EW come è avvenuto il passaggio dalla sua immaginazione al fumetto vero e proprio, e sembra che il regista di The Batman c'entri qualcosa. "Una notte, mi trovavo sul set con Matt Reeves, il nostro director, e gli ho detto: 'Il mio passato, ho visto questa immagine, e quella immagine, e quella immagine', e lui mi ha detto: 'Dovrebbe essere un fumetto'. Segretamente lo avevo pensato, che poteva diventarlo. Non so se avrei avuto il coraggio per andare fino in fondo, ma il giorno successivo sul set, Matt Reeves ha detto: 'Ho parlato con la DC; vogliono parlare con te.' E io ho risposto: 'Fantastico'... Francamente, è diventata una cosa completamente diversa, ha preso vita a sé stante e credo che sia davvero fantastico."

Siete curiosi di vedere il fumetto di Paul Dano su L'Enigmista? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, in attesa di news sul sequel vi raccontiamo il primo film dedicato al Cavaliere Oscuro di Matt Reeves nella nostra recensione di The Batman.