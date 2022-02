The Batman, Paul Dano sul suo Enigmista: 'Ho letto un po' di cose sui serial killer'

Non è mai facile preparare un ruolo come quello dell'Enigmista, tra i più affascinanti e complessi villain di Batman: un attore come Paul Dano sa bene, però, come calarsi nella parte, facilitato ovviamente anche dai consigli di un sempre attento Matt Reeves e dalla voglia di non fermarsi neanche davanti a letture decisamente impegnative.

Dopo aver parlato delle influenze di Zodiac sul suo Enigmista, infatti, Dano ha approfondito la questione in queste ore rivelando di non essersi fermato al celebre killer dello zodiaco, ma di aver esteso la sua ricerca anche ai più famosi e spietati serial killer della storia.

"[Zodiac] è stato un punto di riferimento segnalatomi da Matt Reeves, ma ho letto un bel po' di cose sui serial killer in generale, e non sono state letture leggere. In particolare ho scoperto che non fosse così semplice andare al coffee shop e mettermi a leggere, avevo bisogno di avere un ambiente amichevole intorno per leggere quella roba" sono state le parole della star di Youth e Little Miss Sunshine.

Vedremo, a questo punto, quali e quanti riferimenti a serial killer realmente esistiti troveremo nell'Enigmista interpretato da Paul Dano! A proposito di villain, intanto, Colin Farrell ha parlato di suo figlio letteralmente terrorizzato dal Pinguino di The Batman.