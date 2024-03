The Batman, Paul Dano: 'C'è bisogno di film così per superare la stanchezza da cinecomic'

In attesa di nuovi dettagli su The Batman: Parte 2, il co-protagonista del film originale Paul Dano, interprete del villain Enigmista nella saga creata da Matt Reeves, ha commentato il successo ottenuto dal neo-noir con Robert Pattinson nel bel mezzo della cosiddetta 'stanchezza da cinecomic'.

In una nuova intervista con The Independent, l'attore de Il petroliere e Prisoners ha dichiarato che i cinecomics hanno solo bisogno di nuovi registi che portino una ventata d'aria fresca e rinnovino il genere, come a suo modo di vedere ha saputo fare Matt Reeves con The Batman.

"È un momento interessante per questi film, perché dopo anni di incredibili successi sembra che ora l'intera industria si stia chiedendo: 'OK, e adesso?' La speranza è che nel prossimo periodo arrivino nuovi autori per dare ai film di supereroi una boccata d'aria fresca. Sono sicuro che ci saranno tanti altri ottimi film di questo genere in futuro, ma la questione è ampia e complessa: non appena la parola 'contenuto' è entrata a far parte del vocabolario di Hollywood, con tanti film o serie TV collegati tra loro, la quantità ha preso il sopravvento sulla qualità, il che penso sia stato un grande passo falso. Certamente è una cosa di cui non ho bisogno, né come attore né tanto meno come spettatore. Sicuramente The Batman è un film vero e non un contenuto: quando lessi la sceneggiatura di Matt Reeves, capii che sarebbe stata una grande opera."

Ricordiamo che The Batman: Parte 2 uscirà il 3 ottobre 2025. Il film sarà preceduto dalla serie tv The Penguin, che uscirà su Max nel corso del 2024.