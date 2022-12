The Batman, Paul Dano lontano dalla famiglia per l'Enigmista: 'Dovevo separare'

Da tempo circolavano rumors sull'ingresso di Robert Pattinson nel DCU, notizia poi smentita da James Gunn. Nell'attesa del secondo film di notizie succose sul sequel, uno degli attori principali, Paul Dano (The Riddler) ha rivelato e spiegato come si è preparato per recitare una scena finale fondamentale tra lui e The Batman.

Ogni attore ha il suo metodo. Alcuni, come Paul Dano, sono più metodici e hanno bisogno di un'immersione totale per poter dare il meglio in scena. L'attore ha infatti rivelato, in un'intervista per Variety di essersi dovuto allontanare dalla famiglia per portare in vita il suo personaggio:

"Il mio personaggio era come due facce di un trauma. Questa è stata la prima conversazione che io e il regista Matt Reeves abbiamo avuto. Bruce Wayne è ricco, ma questo ragazzo, Edward Nashton, non aveva nulla. E ho sempre pensato che l'unico feedback positivo che avesse mai ricevuto in vita sua fosse quando un puzzle o un enigma dicesse 'Hai vinto'."

Ecco come si è preparato Paul: "Per la grande scena verso la fine di The Batman, mi ricordo di aver pensato: "Ok, fammi prendere una stanza d'hotel. Stiamo lontani dalla mia famiglia. Niente di quello che sto facendo deve mischiarsi con la realtà esterna". Tra l'altro, questa (quella di "separare gli spazi") è la stessa tecnica che Paul avrebbe applicato nel film "Prisoners".

In attesa del sequel, vi rimandiamo a tutti gli orari e i canali per vedere The Batman.