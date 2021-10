The Batman, parla Zack Snyder: 'Ci sono i villain che avrei voluto utilizzare nel DCEU'

Zack Snyder è un grande fan di The Batman, nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto dall'amico Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, ma parlando con BroBible ha notato come il film utilizzi gli stessi villain che aveva scelto per il suo DCEU.

"Ovviamente avevamo parlato di Catwoman per il nostro Batman, e l'Enigmista è stato da sempre al centro della nostra storia: se vi ricordate, nei piani della trilogia di Justice League l'Enigmista era quello che decifrava l'Equazione Anti-Vita sulla Terra", ha detto Snyder. Il regista ha ammesso poi di essere rimasto impressionato dal look di Colin Farrell per il il Pinguino: il villain farà la sua prima apparizione cinematografica live-action dai tempi di Danny DeVito, che lo interpretò in Batman Returns del 1992. "Francamente, non vedo l'ora di vedere di più di questo Pinguino - penso che sarà un'interpretazione molto bella. Il Pinguino è sempre stato uno dei miei cattivi di Batman preferiti, e non vedo l'ora di scoprire come sia stato decostruito e trasformato in questo film."

Come saprete, prima che The Batman passasse nelle mani di Matt Reeves e Robert Pattinson, Zack Snyder era stato il produttore del progetto che avrebbe visto Ben Affleck nel triplice ruolo di sceneggiatore, regista e interprete. Il film sarebbe stato ovviamente legato allo Snyder-Verse e avrebbe 'allargato' la storia di Justice League, mettendo il Cavaliere Oscuro sulla traiettoria di un vendicativo Deathstroke (la storia sarebbe effettivamente partita dalla scena finale di Justice League).

The Batman uscirà il 4 marzo 2022 e sarà totalmente slegato dal DCEU, sulla falsa riga della strategia intrapresa nel 2019 con Joker.