The Batman, si parla già di sequel: 'C'è tanto altro da raccontare'

Dopo le innovative idee di Jeffrey Wright per il futuro del franchise di The Batman, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha discusso le prime idee per un eventuale sequel già evidentemente in cantiere, ma senza fretta.

Parlando col Los Angeles Times in occasione dell'imminente uscita del nuovo film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz, infatti, il regista ha dichiarato: "Penso che la prima cosa che farò sarà un bel sonnellino molto, molto lungo. La sensazione è che questo film non è il capitolo uno di qualcosa, fin dall'inizio l'ho trattato come un unico lungometraggio a sé stante perché essere il 'capitolo uno' presuppone che ci siano più capitoli, che la storia debba continuare. Io invece volevo creare una nuova versione di questo personaggio, una versione mai vista in ottant'anni di storie. Quello era il mio obiettivo principale, e penso che solo una volta ottenuto quell'obiettivo possiamo dedicarci ad un secondo capitolo. Capite cosa intendo? Il 'primo capitolo' doveva essere un'esperienza completa."

Ciò comunque non esclude eventuali piani per il futuro della saga: "Adesso vediamo come va questo film, vediamo cosa succede, vediamo quale sarà la risposta del pubblico. Se dovesse piacere, allora si, c'è sicuramente tanto altro da raccontare e allora sarò costretto ad interrompere il mio sonnellino!"

Ricordiamo che Warner Bros. sta sviluppando attualmente due spin-off televisivi di The Batman per il servizio di streaming on demand HBO Max, il primo incentrato sul dipartimento di polizia di Gotham City e ambientato durante il primo anno di attività di Batman e il secondo dedicato a Pinguino. Nel frattempo, guardate il nuovo trailer di The Batman.