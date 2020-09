The Batman, parla Robert Pattinson: 'Mi piace l'idea di poter rovinare tutto!'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Total Film, l'acclamato attore britannico Robert Pattinson ha avuto modo di parlare dell'attesissimo The Batman, nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

"Penso che questa interpretazione sia incredibile" ha dichiarato la star. "Sapete, c'è una sensazione leggermente strana quando sai che un sacco di persone guarderanno qualcosa su cui stai lavorando, ma stranamente mi piace l'idea di poter rovinare tutto da un momento all'altro. E' una cosa che ho imparato durante Twilight".

L'attore ha argomentato:

"Credo che la cosa mi dia fiducia. Ho capito che volevo avere una grande opportunità".

Il film è ambientato circa 18 mesi dopo la 'trasformazione' di Bruce Wayne in Batman, con gli abitanti di Gotham ancora incerti sulle intenzioni del vigilante. Il regista Matt Reeves ha spiegato: "Non è la storia di come è diventato Batman, ma quella dei primi giorni di Batman e di come è ancora molto lontano dall'essere perfetto. Non è ancora un simbolo di speranza per la città. È all'inizio di quel viaggio traiettoria e quindi le persone hanno paura di lui. Questa è una delle cose che dovrà affrontare".

