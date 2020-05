The Batman, parla Robert Pattinson: 'Ecco perché sarò il nuovo Cavaliere Oscuro'

Parlando con GQ, l'attore britannico Robert Pattinson ha parlato del suo nuovo ruolo come Bruce Wayne nell'attesissimo The Batman, nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

Divenuto un acclamato attore del cinema art-house indipendente dopo il successo globale con Twilight e Harry Potter, Pattinson sembrava il più improbabile volto per il ruolo del Cavaliere Oscuro. Ed è per questo motivo che ha voluto la parte:

"A volte penso che i lati negativi - a cui ho sicuramente pensato - i lati negativi sembrano dei lati positivi. Mi piace il fatto che non solo ci siano versioni molto, molto, molto ben fatte del personaggio che sembrano piuttosto definitive, ma stavo pensando che ci siano più interpretazioni definitive del personaggio”, ha dichiarato Pattinson a GQ. “L'altro giorno stavo guardando la realizzazione di Batman e Robin. E anche allora George Clooney era preoccupato di fare quel film perché prima di lui c'erano stati altri film."

Pattinson ha continuato: "E poi ci sono stati Christian Bale e Ben Affleck. E io stavo pensando, è divertente quanta strada sia già stata coperta. Dov'è il divario? Hai visto questo tipo di versione più leggera, più soft, hai visto quest'altra versione di un Batman sfinito, e un'altra ancora più animalesca. E il puzzle diventa sempre più ampio e soddisfacente, e pensi: dov'è il mio spazio? Ho qualcosa dentro di me che potrebbe funzionare? E poi c'è da considerare tutto il discorso dell'eredità, giusto? Ci sono così poche cose nella vita alle quali le persone si interessano così appassionatamente prima ancora che accadano. Puoi quasi sentire quel trattenere il fiato per l'attesa, ed è una cosa che ti dà un sacco di energia. È molto diverso da quando stai per fare un film di nicchia e sai che molte persone neanche lo vedranno. Giusto? In un certo senso, non lo so ... Ti rende un po' 'piccante'."

Insomma, sta per arrivare il Batman piccante: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti: The Batman sarà più dark di tutti gli altri adattamenti del personaggio.