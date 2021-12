The Batman, finalmente parla Paul Dano: 'Enigmista ispirato al serial killer Zodiac'

Dopo le dichiarazioni di Zoe Kravitz su Catwoman, tocca finalmente a Paul Dano commentare il suo ruolo nell'attesissimo cinecomic The Batman, nel quale interpreterà il villain Enigmista.

In questa versione totalmente diversa rispetto a quella dei fumetti e diametralmente opposta a quella giocosa e divertita interpretata da Jim Carrey in Batman Forever, l'Enigmista sarà - come ribadito anche dal nuovo trailer ufficiale di The Batman - un vero e proprio serial killer che darà il là ad un raccapricciante gioco perverso che getterà nel panico l'intera Gotham City, costringendo il Cavaliere Oscuro a fare i conti non solo con le proprie abilità ma soprattutto con il proprio passato.

Anticipando alcuni parallelismi con il serial killer Zodiac, Paul Dano ha dichiarato ad Empire: "Sono rimasto molto sorpreso e affascinato da questa versione del personaggio e la qualità alla base dell'idea del film francamente mi ha spiazzato. Oltre ad essere riuscito ad entrare profondamente in contatto con l'universo di Batman, con l'archetipo di questo personaggio, con il mondo dei fumetti e con i suoi fan, Matt è soprattutto intenzionato ad offrire un'esperienza che provenga da atmosfere reale: amo definirlo un film di pancia, cuore e psicologia."

Come accennato nei trailer, sembrerebbe esserci un rapporto radicato nel passato tra Batman ed Enigmista. A tal proposito, Paul Dano ha dichiarato: "Il trauma è un fuoco: alcuni possono usare quel fuoco a fin di bene, e altri possono usarlo per ... qualcos'altro".

The Batman uscirà il 4 marzo 2022.