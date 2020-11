The Batman: parla finalmente John Turturro, interprete di Carmine Falcone

In una recente e lunga intervista con AVClub, John Turturro ha avuto modo di parlare dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, cinecomic con protagonista Robert Pattinson dove la star de Il Grande Lebowski e di Transformers vestirà i panni del famoso boss mafioso Carmine Falcone.

Il sito ha chiesto all'attore della sua esperienza sul set, e Turturro ha così risposto:



"Beh, è stato un po' surreale, ma perché tutti indossano maschere sul set ed è un cinecomic, genere a me finora lontano. Ma ha un cast eccezionale che tutti conoscono. E il regista, Matt Reeves, è davvero fantastico. E mi sto divertendo molto. Non avrei mai pensato di essere in un film di Batman. Ero un grande fan di Zorro ma anche di Batman fumettistico e della televisione, nella mitica serie originale. Entrambi i miei figli adorano Batman e il maggiore dei due lavora alla DC Comics. Quindi ho giocato con queste figure, con loro e da solo. Quindi è un po' bizzarro per me. Ma stiamo lavorando duramente e quello che posso dire è che ha un gran bell'aspetto e che mi sto divertendo un mondo".



Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e Peter Sarsgaard.



Il film uscirà il 4 marzo 2022