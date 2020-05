The Batman, parla Jeffrey Wright: 'È la prossima evoluzione del personaggio'

Dopo il recente aggiornamento di Zoe Kravitz sullo stato dei lavori di The Batman, le cui riprese sono in pausa dallo scorso marzo a causa della pandemia, scopriamo dei nuovi dettagli sul film di Matt Reeves grazie a un'intervista di un'altro dei membri più attesi del cast.

Stiamo parlando di Jeffrey Wright, ingaggiato da Matt Reeves per vestire i panni della nuova versione del commissario James Gordon. Parlando con l'Hollywood Reporter, l'attore ha spiegato: "Come per ogni film, stiamo lavorando insieme per creare le atmosfere, l'idea, l'ambientazione e il tono. Si tratta di una nuova evoluzione dal 1939, quando iniziarono queste storie."

"È la prossima evoluzione di Gotham" ha aggiunto Wright. "Perciò sto lavorando fuori dal set con il contribuito del regista Matt Reeves, che sta sta facendo lo stesso anche con Robert Pattinson. Stiamo cercando di creare insieme la nostra città, ma rimane comunque Batman."

Come molti fan, anche l'attore ha apprezzato la nuova Batmobile creata per The Batman: "Ho letto la parte della sceneggiatura sulla Batmobile e ho pensato 'Sì, è proprio lei'. Bruce Wayne ha creato l'auto più tosta e muscolare che si possa immaginare, ma è radicata a Gotham. È radicata in America.

Il film, lo ricordiamo, dopo il recente rinvio arriverà nelle sale il 1° ottobre 2021.