The Batman, parla Frank Miller: 'Il mio preferito? Michael Keaton'

L'attenzione di tutti i fan di Bruce Wayne è rivolta verso il prossimo film di Matt Reeves, specialmente dopo l'uscita di logo e poster di The Batman, ma nessuno dimentica i predecessori di Robert Pattinson nel ruolo del supereroe. Frank Miller, che con i suoi fumetti ha ispirato la trilogia di Christopher Nolan, ha svelato chi è il suo preferito.

Ne ha parlato in una recente intervista con Metro. Alla domanda inevitabile sul suo Batman preferito sullo schermo, Frank Miller ha risposto:

"È davvero difficile, ma la lista si riduce a due. Da bambino adoravo la versione di Adam West in TV. E poi, anche se questo mi creerà dei problemi, sono rimasto molto impressionato dalla versione di Michael Keaton. Mi è davvero piaciuto molto, in particolare la sua versione di Bruce Wayne. Ha portato più intensità emotiva in quel ruolo di chiunque altro."

Tornando a The Batman, intanto, nei giorni scorsi è arrivata una clamorosa indiscrezione sul ruolo di Joker. Nonostante i suoi fumetti abbiano ispirato diversi film di Batman, invece, Frank Miller ha raccontato di non essere mai stato direttamente coinvolto nel processo creativo.

"Diciamo che è una relazione complicata. Non ci ho affatto messo le mani in quei film" ha spiegato, aggiungendo un retroscena sul suo lavoro. "Quando sono stato contattato per lavorare su Batman dal caporedattore di DC Comics, mancavano solo poche settimane al compimento della veneranda età di trent'anni ed ero preoccupato. E ho pensato che non avrei mai potuto avere la stessa età di Batman. Così ho dato a Batman l'incredibile età di 50 anni. Pensavo che avere cinquant'anni significasse avere l'artrite e avere sempre male alle ginocchia. Gran parte di quello che ho fatto in Il Cavaliere Oscuro riguardava questo vecchio irritabile in costume da pipistrello."