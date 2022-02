The Batman, si parla della famiglia Wayne nel nuovo spot italiano

Il 4 marzo 2022 si avvicina sempre di più, e con esso l'uscita di The Batman: il film di Matt Reeves è ormai prossimo all'arrivo nelle nostre sale, per cui, insieme alla nostra curiosità, aumenta ovviamente anche il materiale messo a disposizione dei fan dalla produzione per fomentare un hype già altissimo.

Mentre i nuovi poster ufficiali di The Batman ci mostrano Zoe Kravitz e Paul Dano nei panni di Catwoman e dell'Enigmista, dunque, un nuovo, breve spot in italiano ci presenta un mix di immagini già viste nei precedenti trailer, facendo anche esplicito riferimento alla difficile storia familiare del nostro Bruce Wayne.

"La sua è stata una famiglia di filantropi, ma a quanto ne so lei non fa nulla" si vede chiedere il personaggio di Robert Pattinson durante i primi istanti dello spot: un riferimento davanti al quale è impossibile non chiederci quanto importante sarà la presenza (anzi, l'assenza) dei genitori di Bruce nel film di Matt Reeves.

Ci verrà mostrata ancora una volta la loro morte? Si parlerà di loro come di fantasmi del passato senza però indugiare nuovamente su quella tragica notte? Lo scopriremo solo tra qualche settimana! Recentemente, intanto, Matt Reeves ha parlato dell'Enigmista di Paul Dano, definendolo qualcosa in più di un semplice serial killer.