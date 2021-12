The Batman, parla Colin Farrell: 'Il mio Pinguino è ambizioso ma ha il cuore spezzato'

Dopo aver letto le prime dichiarazioni di Paul Dano su Enigmista, il villain principale di The Batman, è il turno di Colin Farrell e del suo tragico signore del crimine di Gotham City, il Pinguino.

Paragonando il suo gangster Oswald Cobblepot al Fredo Corleone (John Cazale) della trilogia de Il Padrino, Colin Farrell ha dichiarato: "C'è una profonda spaccatura nel cuore di Oz, un dolore che alimenta il suo desiderio e la sua ambizione di ascendere all'interno di questa cabala criminale che si nasconde nelle ombre di Gotham. Mi piacerebbe esplorare maggiormente il suo viaggio nel sottobosco criminale della città anche in un secondo film ... se mai dovessero farlo, ovviamente."

Colin Farrell riprenderà il ruolo di Pinguino in uno spin off tv per HBO Max che sarà ambientato prima degli eventi di The Batman. "Non ci sarà un cappello a cilindro in questo film, questo posso assicurarvelo" ha scherzato l'attore, riferendosi al look iconico della sua controparte a fumetti. "Ma c'è una scena in cui ho un ombrello in mano! Però è un ombrello normale, non c'è un grilletto sul manico e non spara proiettili. Lo utilizza perché è uno zoppo, ma questo Pinguino non affonda completamente nella mitologia dei fumetti. Diciamo che si limita ad orbitarci intorno."

The Batman uscirà il 4 marzo 2022 negli USA, in Italia qualche giorno prima (presumibilmente: nel nostro mercato le novità arrivano in sala di mercoledì, in Nord-America invece di venerdì). Per altri approfondimenti, recuperate le nuove dichiarazioni di Zoe Kravitz sul rapporto tra Batman e Catwoman.