The Batman, parla Andy Serkis, interprete di Alfred: 'Questo film è speciale'

Nel corso di una recente intervista promozionale con ScreenRant Andy Serkis, regista di Venom: La furia di Carnage e interprete di Alfred nell'attesissimo The Batman, ha parlato del nuovo cinecomic DC diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

Il film, che ha attirato l'attenzione degli appassionati durante il DC FanDome dello scorso anno, tornerà a mostrarsi durante la seconda edizione dell'evento Warner e DC, che si terrà il prossimo 16 ottobre (a tal proposito, guardate il nuovo post del DC FanDome 2021 incentrato su Batman). Serkis, ovviamente legato al solito accordo di non divulgazione, ha potuto dire poco al riguardo del film, ma le sue parole contribuiscono ad accrescere la curiosità: "Mi è stato totalmente proibito parlare di The Batman, ovviamente, ma quello che dirò è che sono abbastanza sicuro che Matt Reeves, che è un mio carissimo amico, so per certo che ha fatto un film piuttosto sorprendente. Penso davvero che sarà speciale."

Serkis, come saprete, è stato Cesare negli acclamati film della nuova saga de Il pianeta delle scimmie scritti diretti da Reeves, e in un'altra intervista concessa a LADbible, l'attore di Alfred ha parlato del legame tra Bruce Wayne e il suo iconico maggiordomo. "Il film ha molto a che fare con la connessione emotiva che lega Alfred e Bruce. In un certo senso è davvero al centro di tutta la storia. E Matt ha scritto una sceneggiatura davvero squisita".

Per altri approfondimenti guardate la nuova foto ufficiale di Robert Pattinson in The Batman. La data d'uscita del film è fissata per il 4 marzo 2022.