The Batman: a quanto pare Christopher Nolan ha avuto dei consigli per Robert Pattinson

L'anno 2019 per Robert Pattinson è stato a dir poco incredibile: in un'intervista da annali Variety, piena curiosità degne di una biografia, l'attore ha svelato alcuni interessantissimi retroscena su The Batman, nuovo film di Matt Reeves in cui interpreterà la parte di Bruce Wayne.

Dopo aver spiegato di aver ricevuto la sceneggiatura completa mentre era a Cannes, quando qualche mese fa evitò di rispondere alle domande dei giornalisti circa che il progetto DC (perché poche ore prima del suo arrivo in Francia era trapelata la notizia che proprio lui era il front-runner per la parte), l'attore ha anche rivelato che quando ha saputo ufficialmente di essere stato assunto come nuovo Batman, si trovava sul set di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan: era esattamente il primo giorno di riprese.

"Sono stato assolutamente sollevato quando Matt mi ha chiamato per darmi la parte", ha detto Pattinson. "È stato a dir poco bizzarro. Sono successe delle coincidenze assurde."

Il vantaggio, curiosamente, è stato che l'attore in questo modo ha potuto chiedere qualche consiglio proprio a Nolan: infatti, proprio qualche giorno prima, Pattinson aveva provato il costume di Batman, che come vi abbiamo spiegato nel precedente articolo gli ha dato non poche difficoltà.

"Ho parlato con Christopher di come adattare i miei movimenti alla Batsuit", ha ricordato Pattinson. "Come poter ottenere dei movimenti più fluidi e naturali."

Nella stessa intervista, Pattinson ha dichiarato che per lui quello di Batman è ruolo da sogno, dato che è un personaggio che ama fin da bambino.

The Batman uscirà a giugno 2021.