The Batman: Oscar Isaac nega i rumor che lo vorrebbero nel cast

Nel corso di un’intervista concessa a Metro, Oscar Isaac ha commentato le voci di corridoio che lo vorrebbero nel cast del nuovo The Batman della Warner/DC.

Il rumor incriminato aveva cominciato a circolare nel settore già la scorsa estate e questo indicava che Isaac avrebbe avuto un incontro con il regista Matt Reeves per discutere di un ruolo nel suo prossimo progetto, ovvero The Batman, riavvio della saga dedicata al Cavaliere Oscuro dopo l'addio al personaggio di Ben Affleck nel DC Extended Universe.

L'attore, interprete di Poe Dameron in Star Wars, ha negato categoricamente la notizia di un suo incontro con Reeves, dicendosi però aperto a una collaborazione futuro con quest'ultimo: "No, ho letto la notizia online come tutti gli altri. Non ho avuto alcuna discussione riguardo Batman, sfortunatamente, ma sono sicuro sarà grandioso. Matt Reeves è un grande regista. Sì, può avere il mio numero di telefono".

Ricordiamo che la nuova idea di Reeves per Batman sarebbe quella di ingaggiare un attore di età compresa tra i 25 e i 30 anni per un personaggio molto più giovane di quanto visto finora al cinema. Il film dovrebbe esplorare il lato più detective di Batman e vederlo alle prese con diversi villain che minacciano Gotham City. Con l'uscita della pellicola fissata per giugno 2021, il casting della parte principale - e anche di quello collaterale - dovrebbe essere annunciato almeno entro l'anno, per dare modo poi a Reeves di concentrarsi sulle riprese e sulla successiva post-produzione. Ricordiamo anche che secondo gli ultimi rumor, la trama di The Batman dovrebbe essere ambientata negli anni '90 pemettendo così il reboot del franchise all'interno del DC Extended Universe.